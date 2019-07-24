Crocus Group отказалась строить Восточный из-за нехватки 8 млрд финансирования

Бизнесмен Араз Агаларов пригрозил властям РФ отказом от строительства космодрома Восточный из-за нехватки финансирования.

Об этом сам глава Crocus Group Агаларов рассказал в интервью изданию The Bell.

По его словам, ранее предполагалось, что его компания построит стартовый стол для сверхтяжелой ракеты «Ангара». Однако власти оценили проект в 40 млрд рублей, что меньше необходимой суммы на 8 млрд.

Агаларов отметил, что для Crocus Group участие в проекте на таких условиях грозит банкротством.

«Все долго ругались — почему первая очередь не достроена, почему вторая медленно строится. Когда спросили меня, я сказал, что есть две новости. Первая — что вторую очередь космодрома за два года построить можно. Вторая – что за те деньги, которые предусмотрены, нельзя. Если увеличите стоимость, через два года все получите. Если нет — извините», — заявил бизнесмен.

Напомним, в январе текущего года премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал сроки строительства космодрома Восточный.