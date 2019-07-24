Бывший король Малайзии официально развелся с экс – "Мисс Москва"

Личный адвокат бывшего короля Малайзии, султана малайзийского штата Келантан Мухаммада V, официально подтвердил факт развода монарха и его жены, россиянки Оксаны Воеводиной, победительницы конкурса «Мисс Москва» в 2015 году.

Как сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на ответ адвоката, Мухаммад V «развелся с госпожой Риханой Оксаной Горбатенко 22 июня 2019 года путем троекратного произнесения слова «талак» («развод») в соответствии с законами шариата». Развод был зарегистрирован в Шариатском суде малайзийского штата Келантан, наследственным правителем которого является сам султан.

В мае у супругов родился сын, а уже 1 июля суд выпустил свидетельство о разводе в соответствии с Актом об Исламском семейном законодательстве 2002 года.