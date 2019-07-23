За нарушение правил культивации медицинских наркотиков ввели уголовное наказание

Госдума ввела уголовную ответственность за нарушение правил культивации наркосодержащих растений для медицинских целей.

Соответствующий закон приняли сегодня депутаты в третьем чтении, пишет «Парламентская газета».

Сообщается, что наказание за данное преступление будет тем же, что предусмотрено в статье 228.2 УК РФ. В соответствии с ней нарушение правил производства и продажи наркотических и психотропных средств влечет штраф до 120 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов с профессиональной дисквалификацией на три года.



Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Госдума в окончательном чтении приняла правительственный закон о снятии полного запрета на выращивание наркосодержащих растений.