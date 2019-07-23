Валентина Матвиенко попросит российские СМИ рассказать о "битве за урожай"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратится к СМИ с просьбой активно освещать уборку урожая в стране.

«Чтобы завтра ушла от нас молния-телеграмма: от имени всех членов Совета Федерации обращаемся к вам, уважаемые руководители каналов, показывать, как у нас люди работают на полях, убирают урожай. Мы уже отвыкли показывать людей труда», – цитирует слова Матвиенко «Интерфакс».

Спикер попросила главу комиссии по информполитике Алексея Пушкова «оперативнейшим образом» подготовить соответствующее письменное обращение.

Сообщается, что таким образом Матвиенко отреагировала на заявление сенатора Олега Королёва о том, что «на огромных просторах России» сейчас идет «битва за урожай». Экс-губернатор Липецкой области попросил спикера обратиться к государственным СМИ с просьбой осветить этот процесс.