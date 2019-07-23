В Россию возобновляются поставки белорусских яблок

Россельхознадзор с 24 июля отменяет временные ограничения на ввоз в Россию яблок из Белоруссии.

Такое решение принято по итогам визита экспертов ведомства в Белоруссию, сообщается на сайте Россельхознадзора. Специалисты оценили работу 51 белорусского предприятия, в результате чего была «получена информация о площади садов, занятых плодоносящими яблонями, их сортовом составе и урожайности». Также сообщается, что российским специалистам были предоставлены данные о плановом производстве яблок в 2019 году, наличии у белорусских компаний фруктохранилищ и сроках хранения яблок.

Поставки будут осуществляться под гарантии ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Белоруссии, говорится в сообщении.

Поставки яблок и груш из Белоруссии в Россию были запрещены с 12 апреля. Россельхознадзор заявил, что под видом белорусских фруктов в Россию могут ввозиться товары из санкционных стран. Ввезенная из Белоруссии продукция при этом уничтожалась.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Роспотребнадзор сообщил об уничтожении почти тысячи тонн санкционных продуктов за пять лет.