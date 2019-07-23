В Дагестане журналисту предъявлено обвинение в финансировании терроризма

Арестованному в Дагестане сотруднику издания «Черновик» предъявлено обвинение в финансировании терроризма.

Об этом сообщил заместитель главного редактора газеты Магомед Магомедов, передает «Интерфакс».

По его словам, Гаджиеву предъявили обвинение за участие в деятельности террористической организации и финансировании терроризма. Следователи считают, что журналист в своих публикациях призывал читателей жертвовать деньги в благотворительный фонд, который направлял средства боевикам в Сирии. «Эти обвинения сфабрикованы, они абсурдны. Ничем подобным Гаджиев не занимался», – подчеркнул Магомедов.

Абдулмумин Гаджиев возглавляет в «Черновике» отдел «Религия». Журналиста и еще двух жителей Дагестана задержали 14 июня, 18 июня суд арестовал Гаджиева на два месяца по подозрению в финансировании терроризма. Сам он свою вину полностью отрицает.

Газета «Черновик» выходит в Дагестане с 2003 года. Ее сотрудники не раз становились жертвами нападений. В декабре 2011 года Sobesednik.ru сообщал об убийстве основателя издания Хаджимурада Камалова.