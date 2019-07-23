Росстат выяснил, что каждый пятый россиянин получает зарплату 23,5 тысяч рублей

Росстат назвал наиболее часто встречающийся (модальный) размер заработка среди жителей России.

Как передает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата, каждый пятый россиянин (15-20%) получает зарплату в 23,5 тысяч рублей в месяц.

Отмечается, что эта цифра составляет так называемый модальный уровень зарплаты в России.

По словам специалистов, именно этот показатель, а не средняя зарплата, которая представляет собой сумму окладов, разделенную на их количество, в реальности отражает уровень дохода населения. В апреле средняя зарплата в России составляла почти 48 тысяч рублей, что почти в два раза больше модальной.