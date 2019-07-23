Большинство россиян нейтрально относятся к хозяевам татуировок

Большинство россиян не намерены делать татуировки в ближайшие годы, но спокойно относятся к тем, у кого они есть.

Об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ, проведенного среди 1,6 тысячи граждан России в возрасте от 18 лет, передает ТАСС.

Согласно результатам исследования, 30% россиян сделали татуировку по глупости или в молодости, 29% – на память о службе в армии, 19% – «потому что захотелось». Большинство обладателей татуировок (69%) сводить их не собираются. Удалившие же татуировку (27%) указывают на то, что она была неприличной (34% случаев) либо некрасивой (33%).

Отмечается, что абсолютное большинство респондентов (96%) не намерено делать татуировки в ближайшие годы, а у 88% россиян никогда их не было. «При этом более половины опрошенных нейтрально относятся к тем, кто их имеет (58%). Еще 15% наших соотечественников понимают и поддерживают любителей татуировок», – говорится в докладе ВЦИОМ.

По мнению 27% опрошенных, наличие татуировки говорит о том, что человек сидел в тюрьме. Менее половины (43%) россиян связывают татуировки со стремлением выделиться, а 41% – с данью моде. Наконец, 20% респондентов убеждены, что таким образом человек просто украшает себя.