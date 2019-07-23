Почти 30 рейсов задержаны и отменены в трех столичных аэропортах

Причины отмены четырех вылетов из аэропорта Домодедово остаются неизвестными.

Согласно электронному табло на сайте «Яндекс.Расписания», всего в трех столичных аэропортах задерживают 24 рейса: восемь вылетов из аэропорта Внуково, 13 — из Домодедово и еще три — из Шереметьево.

Кроме того, четыре вылета из аэропорта Домодедово были полностью отменены.

Об аналогичных инцидентах в работе аэропорта Жуковский портал не сообщает. Причины задержки и отмены рейсов также не называются.

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