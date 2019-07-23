Дожди с грозой и порывами ветра до 15 м/с пообещали москвичам 23 июля

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области во вторник, 23 июля.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влиянием западного циклона и его атмосферных разделов, которые обеспечат дождливую погоду с грозой и сильным ветром.

Температура воздуха в Москве днем 23 июля достигнет 21..23, по области — 20..25 градусов тепла. Ветер подует с юго-востока со скоростью 3-8 м/с, при грозе — 15 м/с.

Атмосферное давление останется в пределах нормы и составит 747 мм ртутного столба.