Владимир Путин возглавил наблюдательный совет АНО "Россия – страна возможностей"

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22 июля, понедельник

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[15:54]Матч "Динамо" с "Рубином" на новой "ВТБ-Арене" посетили более 17 тысяч человек
[15:45]Депутата Госсовета Коми обнаружили мертвым родственники
[15:21]Спасатели предупредили жителей Подмосковья о дожде и грозе до вечера 22 июля
[15:20]Депутат указал на недоступность питьевой воды в театрах и парках
[15:00]Дмитровское и Щёлковское шоссе попали в список самых медленных улиц Москвы
[14:46]В Москве объявили план "Перехват" после кражи у мужчины $150 тысяч
[14:14]Осужденной за мемы студентке присудили компенсацию в 100 тысяч
[13:52]В офисе ЦБ провели выемку документов по делу о незаконной банковской деятельности
[13:21]За отказ сменить сотруднику зарплатный банк работодателей будут штрафовать
[13:09]В Когалыме задержали мужчину с самодельной взрывчаткой
[13:02]Верховный суд за два года задержал выплаты 1254 адвокатам
[13:01]Western Union ограничила сумму зарубежных переводов по рекомендации ЦБ
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[11:21]В "Склифе" рассказали о состоянии Инны Чуриковой
[11:16]Собиравшийся уйти в отставку гендиректор МАГАТЭ умер
[11:10]Водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в гостиницу в Москве
[09:07]В пензенском зоопарке умер жеребенок, перекормленный посетителями
[08:54]Туристы не смогут ввести в РФ более 5 кг фруктов без сертификата
[07:14]На совещании мэрии Читы задержали сотрудника МЧС за хищение из бюджета
[07:08]Потепление до +24 градусов ждет москвичей 22 июля

21 июля, воскресенье

[15:51]Пациенты больницы в Забайкалье пожаловались, что стирают бинты из-за их нехватки
[15:30]Повторный показ новых "Мстителей" позволил ленте стать самой кассовой в истории
[15:07]Электрички на Октябрьской железной дороге ходят с опозданием из-за сбоя
[14:32]МЧС закрыло трассу "Амур" после падения машины в появившуюся от дождей промоину
[13:47]Вылетевший в Прагу пассажирский самолет экстренно сел в Москве из-за пожара
[12:55]МВД Украины получило более 600 сообщений о нарушениях на выборах в Раду
[12:45]ОМОН применил силу против болельщиков "Спартака" с пиротехникой в Ростове
[12:07]25 рейсов задержали и отменили в трех столичных аэропортах
[10:25]В Польше нашли тело увезенного отцом пятилетнего мальчика из России
[10:06]На ремонт и строительство жилья после паводка под Иркутском направят ₽14,1 млрд
[09:24]На Украине открылись избирательные участки для внеочередных выборов в Раду
[08:00]Мосгоризбирком назвал шантажом требование Навального о допуске всех кандидатов
[07:46]Работу всех энергоблоков на АЭС под Тверью восстановили после сбоя
[07:28]Облачная погода, кратковременный дождь и +23 градуса ждут москвичей 21 июля

20 июля, суббота

[16:01]Вечером 20 июля в Москве прогнозируются дождь, грозы и усиление ветра
[15:22]Более 17 тысяч пришли на митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму
[14:39]Саакашвили призвал поддерживающих его партию голосовать за партию Зеленского
[14:09]В Украине заявили о "горячих версиях" убийства Шеремета спустя 3 года
[12:59]Минпроторг предложил вывести пиво из-под ограничений на торговлю алкоголем


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Владимир Путин возглавил наблюдательный совет АНО "Россия – страна возможностей"

Общество
15:27, 22 июля 2019

22 июля на сайте Кремля опублиован указ о составе наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Наблюдательный совет автономной некоммерческой организации возглавил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Также в состав совета вошли заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова, президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Решение Президента России Владимира Путина возглавить наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» — большая честь и ответственность для всей нашей команды. Работа по поиску, поддержке и развитию талантов в масштабах всей страны ведется на протяжении уже многих лет, — подчеркивает Алексей Комиссаров. — Для нас особенно значимо, что Президент принимает в ней личное участие».

Теги: Путин

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Колумнисты
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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Современная российская история прекрасна наглядностью, словно Господь убедился, что иначе не поймут. Неприятно, когда лезут с ненавистью, но еще фальшивей, когда лезут с любовью

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Белковский
Станислав

политолог

Если бы, например, «народный мэр» Севастополя стал спарринг-партнером путинского преемника на президентских выборах-2024, это было бы по крайней мере не скучно

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Радзиховский
Леонид

публицист

«Единая Россия» похожа на позднюю КПСС, когда у них вообще не было никакой идеологии – это были просто чиновники, собранные воедино. Партию сдадут: отмыть ее бренд невозможно


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