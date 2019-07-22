Владимир Путин возглавил наблюдательный совет АНО "Россия – страна возможностей"

22 июля на сайте Кремля опублиован указ о составе наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Наблюдательный совет автономной некоммерческой организации возглавил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Также в состав совета вошли заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова, президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Решение Президента России Владимира Путина возглавить наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» — большая честь и ответственность для всей нашей команды. Работа по поиску, поддержке и развитию талантов в масштабах всей страны ведется на протяжении уже многих лет, — подчеркивает Алексей Комиссаров. — Для нас особенно значимо, что Президент принимает в ней личное участие».