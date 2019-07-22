В Ингушетии раздадут кодекс поведения для молодежи на трех языках

Мэрия Магаса, столицы Ингушетии, выпустила кодекс поведения для ингушской молодежи.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на мэра Магаса Беслана Цечоева. По словам градоначальника, брошюра выпущена на трех языках и содержит правила поведения на русском, ингушском и английском языках с фотоиллюстрациями.

«Столица Ингушетии Магас старается радовать горожан, придавая вечернему отдыху умиротворение и уют. Но один выкрик неприличного слова, визгливый хохот молодых ребят или вид девушек, сидящих на скамейках, не замечая проходящих мимо взрослых людей, — такое поведение неприемлемо», — сказал Цечоев агентству.

Брошюры будут раздавать в общественных местах и учебных заведениях.