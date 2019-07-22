Собиравшийся уйти в отставку гендиректор МАГАТЭ умер

Умер генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано.

Об этом в понедельник, 22 июля, сообщается на сайте организации. Причина смерти не уточняется, однако ранее Амано собирался подать в отставку из-за проблем со здоровьем.

В пресс-релизе подчеркивается, что в заявлении об отставке Амано написал, что гордится достижениями агентства за последние десять лет в области мирного атома.

Подчеркивается, что из-за смерти Амано над штаб-квартирой организации в Вене будет приспущен флаг. Амано руководил МАГАТЭ с 2009 года.