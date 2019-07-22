Осужденной за мемы студентке присудили компенсацию в 100 тысяч

Суд в Барнауле назначил компенсацию в 100 тысяч рублей студентке Марии Мотузной, ранее осужденной за картинки в соцсетях.

Об этом Мотузная написала в своем твиттере. «Буквально 10 минут назад суд вынес решение, что государство должно выплатить мне 100000 рублей за незаконное уголовное преследование! Учитывая что тем, кто сидел в СИЗО, например, выплачивали максимум 50К — это победа!!!», — сказано в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Sobesednik.ru).

Уголовное дело против Мотузной было возбуждено в августе 2018 года. Следствие утверждало, что картинки, которые студентка публикует в соцсети, возбуждают расовую вражду. После того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной декриминализации статьи об экстремизме, следствие закрыло дело в январе 2019 года. В мае нынешнего года Мотузная подала иск к Минфину и потребовала выплатить ей компенсацию в размере 1 млн рублей.