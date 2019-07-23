В селе Чемодановка под Пензой, где месяц назад произошла массовая драка между коренными жителями и цыганами, до сих пор активно работает полиция. Вот только теперь здесь задерживают русских.

В вину им ставится перекрытие трассы М5 «Урал». На следующий день после драки все село вывалило на проезжую часть, чтобы привлечь внимание власти: разнеслись слухи о том, что цыгане собираются вернуться и всех порезать.

– Почитайте Федеральный закон о митингах. Если еще будете выходить, то и вас будут забирать. Не надо думать, что в этом ничего страшного, – на собрании жителей Чемодановки сразу после конфликта заместитель начальника управления МВД по Пензенской области Вадим Ковтун убеждал местных вести себя спокойно. Они соглашались. Но в это время на них уже собирались материалы дел.

Сейчас на сайте Бессоновского суда можно найти документы шести из них. Пять мужчин и одну женщину с 12 по 17 июля осудили по части 1 статьи 20.2.2 КоАП («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»). Штраф – 10 тысяч рублей или обязательные работы.

В первые дни после кипежа власти были очень ласковы. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал, что он на стороне местных, пообещал провести дороги и освещение. Даже доверительно поделился агентурными данными о том, что за скандалом в Чемодановке следят американцы:

А слежка на самом деле велась ближе. Тех, кого сейчас штрафуют в Чемодановке, вычислили на основе оперативной видеосъемки, организованной на перекрытой трассе.

тем временем

После инцидента в Чемодановке 28 цыган находятся под арестом. Ведется следствие.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №27-2019 под заголовком «Из Чемодановки – с вещами на выход».