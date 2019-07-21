В Польше нашли тело увезенного отцом пятилетнего мальчика из России

Польская полиция объявила об обнаружении тела пятилетнего мальчика с российским гражданством, который пропал 10 июля.

Как передает ТАСС со ссылкой на сообщение местных полицейских, мальчик из России, тело которого обнаружено после десяти дней поисков, пропал в Польше после того, как был увезен собственным отцом в неизвестном направлении. Позднее мужчину нашли мертвым на железнодорожных путях, однако ребенка рядом с ним не было.

По информации местной прессы, отношения в семье мальчика в последнее время не складывались, супруги жили отдельно, а жена обращалась в полицию с заявлениями о бытовом насилии. Кроме того, СМИ также узнали о сообщении, которое муж якобы отправил жене незадолго до смерти. В нем мужчина угрожал супруге, что она больше никогда не увидит сына.

На поиски ребенка были брошены все силы польской полиции, использовались специально обученные собаки, вертолет и беспилотники. Правоохранителям также помогали военные, пожарные и добровольцы, а СМИ регулярно транслировали фотографию мальчика с просьбой передавать полиции любую информацию, которая могла бы помочь.