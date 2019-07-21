Работу всех энергоблоков на АЭС под Тверью восстановили после сбоя

На Калининской АЭС в Тверской области запустили энергоблок №2, тем самым полностью восстановив работу станции.

Напомним, короткое замыкание в одном из трансформаторов, ставшее причиной выключения трех энергоблоков Калининской АЭС под Тверью, произошло в минивуший четверг, 18 июля.

Как передает «Интерфакс», к настоящему моменту в эксплуатацию введены все энергоблоки атомной электростанции, в работе которых произошел сбой.

«В 21:33 20 июля 2019г. энергоблок №2 Калининской АЭС вышел на номинальную мощность 1000 МВт. Таким образом, в настоящее время восстановлена работа всех трёх энергоблоков, отключенных от сети из-за короткого замыкания, произошедшего 18 июля 2019 г. на ошиновке одного из трансформаторов тока открытого распределительного устройства КлнАЭС», — приводит агентство сообщение пресс-центра станции.

Отмечается также, что нарушений и отклонений в работе энергоблоков Калининской АЭС после сбоя не наблюдается. Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, — 8-12 мкР/ч.