Электрички на Октябрьской железной дороге ходят с опозданием из-за сбоя

На железнодорожной станции «Санкт-Петербург—Товарный—Московский» обнаружили техническую неисправность.

Как передает агентство городских новостей «Москва», на Октябрьской железной дороге задерживаются три поезда «Сапсан», поезда дальнего следования и пригородные поезда. При этом задержка пригородных электричек составляет от 10 минут до часа.

По данным портала, причиной опозданий стала техническая неисправность, выявленная на станции «Санкт-Петербург—Товарный—Московский».

В настоящий момент железнодорожники предпринимают все необходимые меры для нормализации графика движения.