В Украине заявили о "горячих версиях" убийства Шеремета спустя 3 года

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета появились «горячие версии».

Об этом Луценко написал в своем Facebook. «Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу об убийстве Павла Шеремета. <...> Есть горячие версии», — сказано в сообщении Луценко.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате подрыва машины руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы в которой он находился.