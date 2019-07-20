В "Национале" объяснили "кражу" велосипеда Варламова вопросами безопасности

Блогер Илья Варламов обвинил охрану московского отеля «Националь» в краже у него велосипеда.

Об этом Варламов написал в своем блоге. Он прикрепил к записи видео, на котором видно, как охрана пытается забрать велосипед, пристегнутый торсом к дорожному знаку. «Охранники сначала попытались сломать трос. Когда это не удалось, несколько человек решили выдернуть столб из плитки. После ряда неудачных попыток они позвали на помощь рабочих, которые ломом приподняли столб. Один из охранников взял велосипед и куда-то его унёс», — написал Варламов (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Sobesednik.ru).

В своей записи Варламов пообещал подать в суд на охрану гостиницы.

Между тем, в самом «Национале» корреспонденту радиостанции «Говорит Москва» объяснили, что охрана руководствовалась соображениями безопасности. «Сотрудники охраны опасались, что привязанный к столбу велосипед могут украсть, поэтому отнесли его с улицы в фойе гостиницы», — сообщила радиостанция.