Где можно размещать коммерческие объекты и где можно ругать власть: юридический обзор

Различные органы занялись разъяснениями в эти дни. Так, Росреестр рассказал об изменениях в Жилищном кодексе РФ в части размещения коммерческих объектов в жилых домах. Закон позволяет переводить даже жилые помещения в нежилые и наоборот.

Вообще давно действует статья 17 Жилищного кодекса, в которой описана возможность ведения профессиональной или предпринимательской деятельности в жилом помещении. При условии соблюдения прав других жильцов и соблюдения требований, которым должно отвечать жилое помещение (санитария и прочее) бизнес могут вести законно проживающие в помещении граждане. К ним можно отнести лиц, зарегистрировавшихся как индивидуальные предприниматели или самозанятые, и тех, кто платит налог с профессиональной деятельности.

А вот в отношении действующих пока средств временного поселения — мини-гостиниц и хостелов, — напомним, приняты поправки в законодательство, которые вступят в силу с 1 октября. Возможность размещать их в жилых помещениях исчезнет — можно будет только в нежилых помещениях и не выше второго этажа (и то при условии, что помещение под ними — также нежилое).

Более того — в квартире возможное даже небольшое производство — фасовка, упаковка, мыловарение. Но не увлекайтесь: Жилищный кодекс запрещает размещать промышленное производство.

В современных домах нежилые помещения предусматриваются при постройке и предназначены для любой коммерческой деятельности — не могут использоваться, напротив, только для постоянного проживания граждан.

Ограничений много, но они логично (учитывая локацию — многоквартирный жилой дом) строги в отношении противопожарных, санитарных и градостроительных норм, а также в отношении превышения допустимого уровня шума. В жилых домах запрещено размещение магазинов по продаже химических товаров, взрывоопасных веществ и материалов, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин, автомобильных масел. А кроме того — нельзя размещать склады любого назначения, специализированные рыбные магазины, бани и сауны, прачечные и химчистки, общественные туалеты, учреждения ритуальных услуг. Не позволят разместить и заведения, работающие после 23 часов.

На июльском Пленуме Президиум Верховного суда разъяснял, как можно освободиться от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа. Слишком либерально следующее: не запрещено назначать штраф, даже если статья Уголовного кодекса не предусматривает ущерб или иной вред в качестве обязательного признака.

Установлено: даже отсутствие источника дохода не мешает освободить человека от уголовной ответственности в пользу штрафа. Таким образом, имущественное положение виновного на это никак не влияет. Равно как и согласие потерпевшего, которое суд признал необязательным условием для освобождения преступника от «отсидки».

А вот если загладить причиненный вред выполнением общественных работ и благотворительной деятельностью, это, скорее всего будет, судом учтено. Как и возврат похищенного имущества потерпевшему — но вернуть нужно добровольно...

Ну а напоследок — об оскорблении тех, чьи поступки иной раз оскорбительны поболее всяких слов. МВД разъяснило своим работникам, рекомендовав не стесняться и привлекать бузотеров за публичные высказывания в адрес государственных символов, президента, обеих палат парламента, правительства и судов — но в том случае, если эти высказывания содержат мат, порнографические, «непристойные» изображения, а также «неприемлемые обществом сравнительные образы или другие оскорбительные выражения». Если чего-то из указанного нет, то применение одиозного закона будет рассматриваться как избыточное.

Кроме того — и это едва ли не важнейшее, нельзя привлекать к ответственности за высказывания в личной переписке. Не перлюстрируйте, в общем, соцсети, господа полицейские!