В Киеве до сентября продлили арест обвиняемому в госизмене Вышинскому

Подольский районный суд на два месяца продлил меру пресечения главному редактору украинского отделения РИА «Новости».

Как передает «Интерфакс», такое решение коллегия судей приняла после возвращения из совещательной комнаты, тем самым удовлетворив ходатайство гособвинения и отказав защите в просьбе отпустить Кирилла Вышинского под личное обязательство.

Отмечается, что Подольский суд Киева продлил срок ареста редактору украинского отделения РИА «Новости» до 19 сентября.

При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов освободить Кирилла Вышинского, если Россия одновременно с этим отпустит режиссера Олега Сенцова.