Свидетель обвинения по делу "Нового величия" пожаловался на тошноту в суде

Фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому вызвали скорую помощь в здание Люблинского районного суда.

Как передает «Коммерсант», одному из обвиняемых в создании экстремистской организации «Новое величие» и основному свидетелю обвинения Павлу Ребровскому стало плохо в ходе заседания Люблинского суда в Москве в пятницу, 19 июля.

Отмечается, что адвокат Ребровского Мария Эйсмонт предупреждала коллег и помощников судьи о плохом самочувствии ее подзащитного еще до начала заседания, однако этот факт во внимание принят не был.

В результате состояние фигуранта дела «Нового величия» резко ухудшилось уже во время допроса гособвинителем. Ребровский начал жаловаться на головокружение, тошноту и слабость, после чего ему были вызваны сразу две кареты скорой помощи, которые осмотрели мужчину.

В настоящее время медики покинули здание суда, а сам Ребровский остался давать показания.

Напомним, накануне стало известно, что Мосгорсуд назначил прокурорскую проверку в связи с возможным несоблюдением досудебного соглашения со следствием фигурантом дела «Нового величия» Павлом Ребровским, который ранее отказался от своих показаний против других обвиняемых по тому же делу.