"Шереметьево" ищет подрядчика для "гуманного" отлова птиц

Аэропорт «Шереметьево» объявил конкурс на услуги по «гуманному» отлову птиц в пассажирских терминалах.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы системы «СПАРК-Маркетинг».

Отловщики должны иметь допуск к работе на высоте более трех метров, а также возможность обслужить заявку в течение суток. Одним из требований являетcя соблюдение «норм гуманности» по отношению к птицам.

Сообщается, что в период с сентября 2019 года по сентябрь 2022 года аэропорт готов выделить на эти цели 2,37 миллиона рублей.