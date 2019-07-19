Потенциально опасной назвали погоду в Москве 20 июля из-за ветра до 17 м/с

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе в субботу, 20 июля.

Как передает агентство городских новостей «Москва», синоптики предупредили жителей столицы и области об опасности из-за сильного ветра, который 20 июля будет достигать 17 м/с.

В связи с этим в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

«Погода потенциально опасна. Ветер. Период предупреждения — с 09:00 до 21:00 20 июля», — приводит ресурс сообщение Гидрометцентра.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 19 июля на северо-востоке Москвы в результате непогоды на припаркованную машину рухнуло дерево.