Новосибирского врача уволили после участия в сюжете активиста штаба Навального

Врача из Новосибирской поликлиники Романа Салова уволили после жалобы на низкую зарплату и плохое оборудование.

Как пишет «Тайга.инфо», заведующего ортопедическим отделением Клинической стоматологической поликлиники №2 Романа Салова уволили после того, как тот принял участие в сюжете координатора новосибирского штаба Алексея Навального Сергея Бойко. Активист пришел в поликлинику с проверкой. Салов рассказал ему, что совмещает работу заведующим отделения и стоматологом, получая 27−28 тысяч рублей в месяц. Он и другие врачи пожаловались на непригодное оборудование и неприятный запах из канализации.

После этого Салову сделали несколько выговоров, а затем сообщили, что с ним расторгли договор. По данным издания, в клинику также приходила проверка Росздравнадзора, однако с неработающим оборудованием они ничего не сделали. По словам врача, после проверки «стало только хуже».