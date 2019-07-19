На питерских крышах поставят системы видеонаблюдения для отпугивания туристов

Крыши жилых домов в Санкт-Петербурге закроют для туристических экскурсий с помощью врезных замков и видеонаблюдения.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на врио губернатора города Александра Беглова. Градоначальник напомнил, что частные организации и физические лица обирают группы туристов и водят их по крышам. Это, по его словам, большая проблема, так как из-за подобных экскурсий металлические крыши начинают протекать. Кроме того, посещение крыши — опасность для самих туристов.

«Сколько замков не навешивай — спиливают болгаркой, все равно ходят <…> Вводим в парадных сейчас системы видеонаблюдения, ставим чердачные перекрытия под охрану. Взломать будет сложно: врезные замки, системы видеонаблюдения», — сказал Беглов.

Он добавил, что свободный доступ к инженерным коммуникациям домов также опасен.