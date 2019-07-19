Минтруд обеспокоен риском роста безработицы в 1,6 раза за счет предпенсионеров

В Минтруде заявили, что из-за большого числа неработающих предпенсионеров к 2020 году в РФ резко вырастет безработица.

Как передает «Интерфакс», такие данные министерство труда приводит в пояснительной записке к проекту постановления правительства России «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год».

По данным ведомства, уже к 2020 году число безработных в России вырастет в 1,6 раза. Отмечается, что это произойдет из-за того, что россияне предпенсионного возраста в ближайшее время начнут массово регистрироваться в качестве безработных.

Согласно прогнозу министерства, среднемесячная численность официально зарегистрированных безработных в 2020-2022 годах составит больше 150 тысяч человек, тогда как в 2019 году этот показатель составляет всего 92 тысячи.

При этом Минтруд подчеркивает, что для выплаты пособий по безработице, если их размер останется прежним, потребуется дополнительно 2,6 млрд рублей в год, а всего на них придется тратить почти 57 млрд рублей ежегодно.