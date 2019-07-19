ГОСТ на фотосъемку младенцев отправили на доработку из-за жалоб людей с ВИЧ

Росстандарт удалил из списка ГОСТов документ, который запрещал ВИЧ-инфицированным фотографировать младенцев.

Как передает Znak.com со ссылкой на пресс-службу ведомства, причиной отмены ГОСТа стали поступившие в Росстандарт жалобы, в том числе от главы «СПИД. Центра» Антона Красовского.

По мнению авторов таких писем, одобренные в июле стандарты, которые запрещали фотографировать младенцев больным СПИДом и туберкулезом, нарушают права людей с ВИЧ. В связи с этим Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии удалило документ из списка ГОСТов.

Однако «Российская газета» уточняет, что ГОСТ на фотосъемки младенцев не отменили полностью, а лишь направили на доработку в технический комитет «Услуги населению».