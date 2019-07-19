Электрички, курсирующие между Тверью и Москвой, задержали по техническим причинам

По техническим причинам пять электричек на участке Тверь — Москва задерживаются до 10 минут.

Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

«Утром 19 июля пять пригородных поездов на участке Тверь — Москва следуют с незначительными задержками по техническим причинам. Задержки в движении — до 10 минут. Также могут задержаться несколько поездов из Москвы, отправляющихся по обороту от электричек из области», — рассказали в компании.

Там добавили, что принимаются все необходимые меры для нормализации движения поездов.