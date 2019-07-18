Житель Франции пожаловался Европейской комиссии на фото его ноги на сигаретах

60-летний житель Франции заявил, что табачная компания без разрешения использовала фото его ампутированной ноги.

Как передает Русская служба «Би-би-си», фотографию, на которой изображена ампутированная нога, характерные шрамы и следы ожогов в сопровождении надписи «курение приводит к закупорке артерий», обнаружил сын потерпевшего, когда в прошлом году купил в Люксембурге упаковку курительного табака.

По словам 60-летнего албанца, проживающего в городе Мец на востоке Франции, на фото изображена его нога, которую он потерял не из-за курения, а во время нападения на него в 1997 году.

Мужчина указал, что не давал согласия на размещение снимка на пачке сигарет. В связи с этим его адвокат уже направил письмо в Европейскую комиссию, чтобы выяснить, как фото могло там оказаться.