Жертву пыток в ярославской колонии Евгения Макарова арестовали на десять суток

В Ярославле за нарушение правил административного надзора арестован потерпевший по делу о пытках в ИК-1 Евгений Макаров.

Как передает «Коммерсант», суд Ярославля вынес решение арестовать бывшего заключенного ярославской колонии Евгения Макарова на десять суток во вторник, 16 июля.

Отмечается, что причиной заключения Макарова под стражу стало нарушение им правил административного надзора после освобождения.

«Приехали к Евгению Макарову друзья, они вышли на улицу, сидели в машине. Было около 23 часов. В этот момент к нему домой пришли сотрудники, которые проверяли его. Соответственно, нарушение. Он признал вину, но даже несмотря на это ему дали десять суток ареста», — рассказал адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» Эльдар Лузин.

Напомним, Евгений Макаров, ставший жертвой пыток в ярославской ИК-1, вышел на свободу осенью минувшего года, попав под действие закона, по которому день в СИЗО засчитывается за 1,5 дня в колонии.

Накануне «Новая газета» опубликовала новые видео, на которых сотрудники все той же колонии издеваются над заключенным.