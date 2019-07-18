Собянин пообещал на два дня раньше открыть девять станций "красной" ветки метро

Участок Сокольнической линии «Университет» — «Коммунарка», закрытый для прокладки тоннеля, заработает в пятницу, 19 июля.

Напомним, девять станций «красной» ветки столичного метро планировалось закрыть для пассажиров с 13 по 21 июля, чтобы проложить тоннель Большой кольцевой линии.

Однако «Интерфакс» сообщает, что участок Сокольнической линии от станции «Университет» до станции «Коммунарка» заработает раньше срока.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, открытие девяти линий планируется уже в пятницу, 19 июля.

«Их закрывали для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии в зоне действующего метро. Уже завтра жители юго-запада Москвы смогут вернуться на привычный маршрут», — приводит агентство запись градоначальника в Twitter.