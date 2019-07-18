СК ищет учительницу, которая пожаловалась Владимиру Путину на низкую зарплату

Личность учительницы, которая рассказала Владимиру Путину о зарплате в десять тысяч рублей, до сих пор не установлена.

Как сообщается на сайте управления СК России по Орловской области, сейчас продолжается доследственная проверка по сообщению педагога о зарплате ниже минимального размера оплаты труда. Жалоба была озвучена на «прямой линии» с Владимиром Путиным.

Следователи просят отозваться тех, кто обратился на «прямую линию» с этим вопросом, а также всех, кому известны «конкретные обстоятельства нарушения трудовых прав учителей».

Напомним, «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным прошла 20 июня. Учительница из Орловской области, позвонившая в эфир, рассказала, что вынуждена трудиться за 10 тысяч рублей. Президент в ответ на это заявил, что подобные случаи являются предметом для разбирательства соответствующими инстанциями, и напомнил, что МРОТ в России доведен до прожиточного минимума в 11 280 рублей. «Если человек работает на полную зарплату, ему не имеют права платить меньше этой суммы», – подчеркнул Путин.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Госдуме предложили поднять базовый оклад всех без исключения российских учителей до минимального размера оплаты труда.