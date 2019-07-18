Россия заинтересована в нормализаций отношений с Грузией

Москва не будет отказываться от идеи отменить визы для граждан Грузии, несмотря на обострение отношений.

Об этом «Известиям» рассказал статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григория Карасина. Он отметил, что Кремль готов к переговорам на высшем уровне, он заинтересован в нормализации отношений и не собирается отказываться от идеи ввести безвизовый режим для граждан Грузии.

«Несмотря на серьезное обострение в российско-грузинских отношениях, Москва решила не отказываться от возможности устранить визовые ограничения для граждан соседней страны», — приводятся в заметке слова Карасина.

При этом чиновник отметил, что Грузия должна показать заинтересованность в предложении и совершить некоторые действия.