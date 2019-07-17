Жители Красноярска пожаловались на бездействие властей из-за смога

Независимые системы мониторинга загрязнения воздуха фиксируют превышение критических отметок в Красноярске.

Как передает «Дождь», жители Красноярска вновь пожаловались на сильный смог из-за пожара в тайге недалеко от города.

По словам местной жительницы Екатерины Горчицы, которая записала видеообращение для телеканала, в минувший вторник, 16 июля, независимые системы мониторинга загрязнения воздуха зафиксировали превышение допустимых значений. При этом государственный мониторинг не выявил никаких нарушений.

Жители сообщают, что подобная ситуация наблюдается в городе каждый июль в течение последних шести лет, однако местные власти не реагируют на просьбы населения вмешаться и избавить Красноярск от смога.

«Главный вопрос — почему власти на это не реагируют? Ведь пожары идут с 2011 года, горит наш фонд лесной. Почему огонь не тушат, почему не предотвращают? Власти, к сожалению, не идут на диалог, не отвечают на наши вопросы. Раз в год у нас происходят митинги согласованные, но это мы просто выходим постоять и поговорить друг с другом, а представители власти к нам не выходят», — рассказала «Дождю» жительница города.