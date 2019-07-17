Володин призвал к "точечным изменениям" Конституции для расширения власти ГД

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал передать нижней палате парламента полномочия по формированию кабмина.

Об этом Володин написал в своей статье «Живая Конституция развития» для «Парламентской газеты».

По словам спикера Госдумы, Конституцию России необходимо менять точечно, но не пересматривать ее базовые положения.

«Безусловно, речь не идет об изменении и пересмотре базовых положений Конституции. Они незыблемы… И лишь иногда целесообразны точечные корректировки Конституции, которые позволяют лучше раскрыть правовой потенциал нашего Основного закона», — написал спикер Госдумы.

В качестве примера таких изменений Конституции Володин предложил ввести норму, которая бы разрешала Госдуме участвовать в формировании правительства.

Ранее Володин выступал с предложениями об изменении Конституции в декабре.