Володин призвал к "точечным изменениям" Конституции для расширения власти ГД

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал передать нижней палате парламента полномочия по формированию кабмина.
Об этом Володин написал в своей статье «Живая Конституция развития» для «Парламентской газеты».
По словам спикера Госдумы, Конституцию России необходимо менять точечно, но не пересматривать ее базовые положения.
«Безусловно, речь не идет об изменении и пересмотре базовых положений Конституции. Они незыблемы… И лишь иногда целесообразны точечные корректировки Конституции, которые позволяют лучше раскрыть правовой потенциал нашего Основного закона», — написал спикер Госдумы.
В качестве примера таких изменений Конституции Володин предложил ввести норму, которая бы разрешала Госдуме участвовать в формировании правительства.
Ранее Володин выступал с предложениями об изменении Конституции в декабре.