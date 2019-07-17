ВЦИОМ выяснил, что 30% россиян считают Украину братской страной

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что 68% жителей России хорошо относятся к Украине.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования ВЦИОМ, лишь 21% россиян рассказали о плохом отношении к Украине.

При этом 56% респондентов сообщили, что относятся к соседям «в основном хорошо», а еще 12% — «очень хорошо».

По данным опроса, для 30% россиян Украина — братская страна, для 28% — просто сосед, для 12% — угроза для России, а для 9% — враждебное государство.

Еще 8% назвали Украину дружественным государством, 3% — стратегическим партнером, для 2% — это конкурент.

Напомним, ранее Киев сообщил о достижении с Москвой договоренности по обмену заключенными.