В Астраханской области возбудили 17 дел против чиновников и предпринимателей

Следственный комитет завел 17 уголовных дел в отношении бизнесменов и чиновников, связанных с ЖКХ Астраханской области.

Как говорится на сайте регионального СУ СК, дела возбуждены, в частности, против двух экс-министров и бывшего первого замминистра строительства и ЖКХ Астраханской области, а также действующего и. о. министра.

«Всего следственным управлением возбуждены 17 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 286 УК РФ (мошенничество, превышение должностных полномочий)», – говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 2015 года по настоящее время чиновники незаконно предоставляли некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» субсидии из бюджета области для оплаты услуг коммерческой организации ОАО «Социальные гарантии». Речь идет о сумме более 47 млн рублей.

Также сообщается, что лица, ответственные за переселение людей из аварийного жилья в многоквартирные дома, подписывали акты о приеме выполненных работ, зная, что строительство не завершено и новые здания не соответствуют необходимым требованиям. Кроме этого, чиновники отказывались признавать аварийные дома непригодными для проживания.

В 2016 году ведомство стало называться министерством строительства и ЖКХ, его главой назначили Василия Корнильева. Сообщается, что сейчас он находится в московском СИЗО.