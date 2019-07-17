У задержанных в лесу сторонников ЗОЖ нашли нацистскую атрибутику

В Одинцовском районе Подмосковья задержаны активисты ЗОЖ, подозреваемые в националистических преступлениях.

Об оперативном мероприятии сообщил канал РЕН ТВ. Во время задержания у группы людей, расположившейся в палаточном лагере в лесу, были изъяты ножи, пистолеты и атрибутика с нацистскими лозунгами.

В социальных сетях активисты проекта утверждали, что занимаются пропагандой здорового образа жизни, однако правоохранительные органы получили информацию о возможной причастности членов группы к преступлениям на почве национальной неприязни.