Суд продлил на три месяца арест тринадцати украинским морякам

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест 13 из 24 украинских моряков.

Как передает «Интерфакс», срок содержания моряков под стражей до продлен 24 октября 2019 года. Решения по мере пресечения остальным морякам будут оглашены в ближайшее время.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что арест на три месяца продлили шестерым украинским морякам.

В среду, 17 июля, в Москве проходит заседание суда по поводу продления срока ареста для 24 украинских моряков, которые были задержаны в Керченском проливе осенью 2018 года. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что изменить меру пресечения украинским морякам было бы гуманным шагом.

Накануне замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил о достижении договоренности с Россией об обмене заключенными в течение месяца.