Минтруд рассказал о возможном создании реестра бедняков в регионах России

Российские регионы предложили новые системы мониторинга для повышения уровня жизни населения.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Пенсионный фонд России протестирует в восьми регионах автоматическую технологию выявления людей, которые живут за чертой бедности.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на сообщение пресс-службы Минтруда, власти регионов, где запущена пилотная версия проекта по борьбе с бедностью, предложили создать региональные реестры людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума.

«Подготовлены предложения по формированию и ведению региональных реестров граждан с доходами ниже прожиточного минимума; подготовлены предложения по созданию системы мониторинга уровня жизни населения с целью своевременного принятия адекватных мер по его повышению», — рассказали в министерстве.

Отмечается, что региональные чиновники также предложили сократить бедность за счет введения мер в сферах занятости, здравоохранения и образования, а также создания системы мониторинга самозанятого населения.