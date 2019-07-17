Каждый третий россиянин боится повторения Чернобыльской катастрофы

Число россиян, испытывающих страх перед возможным повторением Чернобыльской катастрофы, сократилось вдвое за 20 лет.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на исследование «Левада-центра», 30% россиян заявили, что боятся повторения аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года. При этом социологи подчеркивают, что в 2000 году повторения катастрофы боялись вдвое больше опрошенных (69%).

Кроме того, в настоящее время почти две трети респондентов (64%) вовсе не допускают возможности такой аварии в ближайшие годы: 18% респондентов считают, что катастрофа такого масштаба практически невозможна, 46% полагают, что она маловероятна.

Напомним, интерес общественности к Чернобыльской катастрофе возрос после выхода на экраны сериала «Чернобыль» американского телеканала HBO.