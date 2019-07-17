Адвокат Голунова пообещал выяснить в СК, зачем журналиста вызвали на допрос

Журналиста Ивана Голунова, которого в июне обвиняли по делу о сбыте наркотиков, вызвали в Следственный комитет.

Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин, передает «Интерфакс». «Я сегодня лично схожу [в Следственный комитет], потом все будет понятно», — сказал юрист. Он отметил, что официального уведомления Ивана Голунова и его адвокатов о возбуждении уголовного дела против сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы, которые вели дело журналиста, не поступало.

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Вскоре его освободили за недоказанностью вины.

Ранее Sobesednik.ru писал, что после служебной проверки в связи с делом Ивана Голунова из УВД Западного административного округа Москвы уволили четырех сотрудников.