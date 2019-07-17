Двое обвиняемых в разбое сотрудников отделов "К" и "Альфа" ФСБ признали вину

Сотрудники ФСБ Артур Власов и Хетаг Маргиев признали вину в совершении разбоев в ходе заседания военного суда в Москве.

Напомним, в начале июля Московский окружной военный суд до августа арестовал пятерых офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ России, подозреваемых в создании ОПС, грабеже, мошенничестве и превышении полномочий. Еще двоих проходящих по данному делу силовиков отправили под домашний арест.

Как передает РИА «Новости», в среду, 17 июля, на заседании военного суда в Москве двое обвиняемых в разбое сотрудников ФСБ признали свою вину.

Отмечается, что речь идет о работнике управления «К» Службы экономической безопасности ведомства Артуре Власове и спецназовце «Альфы» Хетаге Маргиеве.

«Я написал явку с повинной, полностью признал вину и частично возместил ущерб», — рассказал Власов на заседании Московского окружного военного суда.