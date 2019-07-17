Дожди с грозами и понижение давления пообещали москвичам 17 июля

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в среду, 17 июля.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион не покинут атмосферные фронты, которые обусловят облачную погоду с проянениями, кратковременными дождями и грозой.

Максимальная температура воздуха в Москве в первой половине дня 17 июля составит 20..22, по области — до 25 градусов тепла. Ветер подует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление понизится до 742 мм ртутного столба, а относительная влажность воздуха укажет на отметку около 70%.

По данным специалистов, колебания метеоэлементов ощутимо скажется на самочувствии как метеочувствительных, так и практически здоровых людей, что будет сопровождаться различными психоэмоциональными и дискомфортными реакциями.