В ЗАГСах по всей России произошел сбой в системе

Во вторник, 16 июля, российские ЗАГСы перестали выдавать документы из-за сбоя системы.

Об этом в своем твиттере написала глава агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области Жанна Назарова. По ее словам, произошел сбой в федеральной системе «ЕГР ЗАГС», из-за чего возникли проблемы с выдачей документов. Подчеркивается, что проблема носит общероссийский характер.

«Оператором системы — ФНС России — делается все возможное для восстановления работоспособности. Приносим свои извинения», — заключила Назарова.