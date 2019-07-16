СК ищет мать младенца, скелетированное тело которого нашли в лесу под Москвой

Следствие завело дело об убийстве матерью новорожденного ребенка после обнаружения останков младенца в подмосковном лесу.

Как передает агентство городских новостей «Москва», скелетированное тело новорожденного ребенка возрастом около шести-семи месяцев внутриутробно было обнаружено в лесном массиве рядом с деревней Мотяково Люберецкого городского округа в воскресенье, 14 июля.

Отмечается, что на теле младенца также нашли медицинский зажим, предназначенный для зажатия пуповины у детей сразу же после их рождения.

В связи с этим следствие возбудило дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». Личность и местонахождение матери погибшего младенца устанавливаются.