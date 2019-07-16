ОНК заявила об избиении полицией двоих протестующих из-за выборов в Мосгордуму

Москвичи Алексей Миняйло и Максим Верхотуров пожаловались на избиения со стороны полицейских во время акции 14 июля.

Напомним, столкновения с полицейскими, о которых сообщили Миняйло и Верхотуров, произошли в Москве в воскресенье, 14 июля, во время встречи избирателей с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы. В ходе несогласованной акции в тот день были задержаны более 25 человек, в том числе кандидаты Юлия Галямина, Илья Яшин и Любовь Соболь. После составления протоколов их отпустили из участков.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), на побои со стороны полицейских в настоящий момент пожаловались двое участников акции — Алексей Миняйло и Максим Верхотуров, которых после задержания доставили в отделы полиции по районам Лужники и Хамовники.

Отмечается, что одному из них после данных событий стало плохо, ему вызвали скорую помощь и госпитализировали.