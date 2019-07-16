Новая схема оплаты вывоза мусора: платежки будут меньше или больше?

В правительстве разрабатывают новую систему оплаты за вывоз мусора. Размер стоимости коммунальной услуги будет зависеть от фактически вывезенного объема мусора. Потеряют или приобретут жильцы?

Стало известно, что правительство разрабатывает новую систему оплаты вывоза мусора. Она будет зависеть от количества вывезенного мусора, то есть от фактически оказанного объема услуги.

Напомним, что с начала этого года в России изменилась система платежей за вывоз ТБО. Во многих регионах оплата сильно выросла, что привело к недовольству населения. На «Прямой линии» с Владимиром Путиным россияне также жаловались на расценки и на региональных операторов, которые берут немалые деньги, но при этом во дворах баки переполнены и валяется мусор. Некоторые считают, что изменились цены в квитанциях, но никакой мусорной реформы по факту не было.

— Люди не очень понимают, насколько обоснованны эти платежи. Сегодня расчет происходит по нормативу накопления, который умножается либо на количество квадратных метров (жилого помещения), либо на количество проживающих, но как тарифы устанавливаются и почему в разных регионах отличаются в несколько раз — это вызывает вопросы, — говорит Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП «ЖКХ-Контроль».

Как будет выглядеть новая схема, пока не понятно. Разворотнева отмечает, что в некоторых регионах юридические лица и жители уже имеют возможность заключать с региональным оператором договора на фактически вывезенный мусор, но это не избавляет их от проблем. Например, в Воронежской области, где у многих ТСЖ такие договоры, региональный оператор просто вывозит по несколько раз в день пустые контейнеры и сэкономить у жителей не получается. Не выйдет ли так, что новая схема приведет еще к большему росту платежей и обогащению региональных операторов?

— Оплата исходя из фактически вывезенного объема мусора — это все-таки правильно, — считает Разворотнева, но оговаривается, что дьявол кроется в деталях и все будет зависеть от методики расчета. — Нужен целый комплекс изменений, чтобы оплата была справедливой.